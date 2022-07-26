Калининград, , 16:53 — REGNUM В Калининградской области провели плановое учение зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту во вторник, 26 июля.

С-400 © ИА REGNUM

Как отмечается, учения прошли по отражению массированного удара условного противника. Дежурные расчеты обнаружили самолёты условного противника на большой дальности и произвели более 30 имитационных пусков по условному противнику.

«Боевые расчёты С-400 немедленно взяли цели на сопровождение, выполнили захват и электронными пусками ракет уничтожили средства воздушного нападения при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов», — говорится в сообщении.