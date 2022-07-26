Москва, 26 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В России за полгода более чем на два процента выросло потребление электроэнергии, заявил 26 июля премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению «Энергетика».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Отметив, что внешние влияния на Россию в этой сфере не сопровождаются особенными рисками, ведь «на экспорт идет гораздо меньшая доля» поставок — в сравнении с внутренним рынком, глава правительства заявил:

«Главной задачей должна стать максимальная локализация производства оборудования».