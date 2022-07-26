Воронеж, , 16:51 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на мошенничество возбуждено в отношении сотрудника полиции в Воронежской области, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительной версии следствия, в июле 2022 года 34-летнему старшему оперуполномоченному управления уголовного розыска регионального управления МВД стало известно о задержании местного жителя по подозрению в мошенничестве. Полицейский сообщил задержанному, что может помочь ему не попасть в СИЗО и даже увести его от уголовной ответственности. За это он попросил 400 тысяч якобы для передачи другим лицам. Фактически же полицейский никакой возможности повлиять на ситуацию не имел.

21 июля в Воронеже при получении денежных средств сотрудник полиции был задержан сотрудниками СК и УФСБ России по Воронежской области. На допросе подозреваемый сознался в содеянном, дал подробные показания по существу совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МВД по Воронежской области сообщило о задержании своего сотрудника по подозрению в даче взятки сотруднику военного вуза за приём в заведение его сына.