Москва, 26 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за опасное вождение намерены внести в Госдуму депутаты от ЛДПР в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом сообщил соавтор инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

Предлагается дифференцированно подходить к наказанию за опасное или агрессивное вождение, санкции предполагаются от штрафа до лишения прав.

По мнению авторов, принятие закона даст возможность эффективно выявлять агрессивных водителей, привлекать их к ответственности и обеспечивать безопасность других участников дорожного движения.

«Отзыв правительства на инициативу получили, на днях внесём еë на рассмотрение Государственной думы», — отметил парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, минимальное наказание за опасное вождение предполагается установить на уровне штрафа в 5 тыс. рублей. Максимальное наказание составит штраф до 10 тыс. рублей или лишение права на управление транспортным средством.

При этом наказывать водителей предполагается на основании данных камер.

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