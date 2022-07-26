Берлин, , 16:49 — REGNUM Россия планирует установить полный контроль над всей Украиной, заявила 26 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок President.gov.ua

С таким утверждением она выступила, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия поможет избавить народ Украины от антинародного и антиисторического режима.

«Никто теперь не может утверждать, что Россия выступает за что-то иное, кроме полного контроля над Украиной и ее народом», — поделилась своими выводами Бербок.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заявили о подготовке пилотов для истребителей F-15 и F-16