Москва, 26 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) стал ведущим нового шоу в видеохостинге Rutube. Соответствующую информацию опубликовали в телеграм-канале сервиса 26 июля.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

Проект называется «Всё, что нуДно про RUTUBE» — в нём Анатолий Вассерман в игровом формате отвечает на самые часто задаваемые вопросы о работе видеохостинга. Первый выпуск шоу уже доступен на платформе — в заставке проекта депутат кидает файерболы и превращается в «паука» с шестью руками.

Ранее Анатолий Вассерман назвал центры гомосексуализма в России. По мнению политика, ими, как правило, являются мегаполисы: «В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург».