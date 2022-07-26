Калининград, 26 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Калининград занял пятое место в рейтинге самых привлекательных российских городов для переезда ради работы. Об этом стало известно из исследования сервиса «Работа. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

По данным опроса сервиса, городом-лидером стал Санкт-Петербург, его рассматривают 38% респондентов. На втором и третьем местах оказались Москва и Сочи. Калининград занял почётную пятую строчку рейтинга. За него проголосовали 21% россиян.

Самым важным условием для переезда россиян оказался прирост в заработке, а также город с развитой инфраструктурой и чистой природой.