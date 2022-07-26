Волгоград, 26 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки выписаны с выздоровлением 29 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в региональном оперативном штабе. продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1 590 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Волгоградской области подтверждено 227 106 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 218 621 житель, скончались от осложнений 6 895 человек.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали за сутки направлено 37 новых пациентов.