Югорск, Югра, , 16:43 — REGNUM В Югре зафиксирован летальный случай, связанный с присасыванием клеща. Об этом сообщает пресс-служба Няганской городской поликлиники.

Осторожно, клещи! egor347

Житель Югорска подцепил клеща в Октябрьском районе ХМАО.

«Сохранить жизнь жителю города Югорска медицинским работникам не удалось. Мужчина скончался от последствий заражения, по причине отсутствия вакцинации и несвоевременного обращения за специализированной помощью», — говорится в сообщении Няганской поликлиники.

В управлении Роспотребнадзора по ХМАО сообщают, что по данным на 19 июля 2022 года в Югре зарегистрировано 5357 случаев присасываний клещей, что выше среднемноголетнего уровня на 68% и больше относительно аналогичного периода 2021 года на 41%.