Липецк, 26 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 26 июля прокомментировал своё присутствие в обновлённым санкционном списке Великобритании.

Телеграм-канал Игоря Артамонова Игорь Артамонов на отдыхе в Кисловодске

«Друзья, сейчас нахожусь в небольшом отпуске в Кисловодске. Из новостей узнал, что власти Великобритании включили меня в санкционный список.

Очень рад, что моя работа и работа моей команды по восстановлению Донбасса так раздражает наших «партнёров». Значит, всё делаем правильно. Помогали и будем помогать», — написал Артамонов в своём телеграм-канале.