Москва, 26 июля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Музыкант Александр Цой, являющийся родным сыном Виктора Цоя, рассказал о творческих планах. Об этом сообщил портал «КП Санкт-Петербург» 26 июля.

Виктор Цой

По словам артиста, его музыкальная группа «Ронин» прекращает свою деятельность, однако теперь он будет заниматься сольной карьерой. Примечательно, что подобное заявление Александр сделал в день своего 36-летия.

Напомним, Александр Цой родился в семье певца Виктора Цоя и его жены Марьяны Цой. Является единственным ребёнком покойного музыканта.