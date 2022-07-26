Рязань, 26 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направили четырёх новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 123 344 человек. Завершили лечение выздоровлением 119 420 жителей, в том числе 121 пациент вписан за сутки.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 416 человек.