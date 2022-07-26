Топика, США, , 16:40 — REGNUM Жара стала причиной массовой гибели коров в американском штате Канзас, сообщает 26 июля Reuters.

Корова Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР

Так, свыше двух тысяч мёртвых туш пришлось утилизировать: животные не перенесли жару. В итоге переработка мёртвых туш оказалась не по силам профильным перерабатывающим предприятиям.

Власти Канзаса, во избежание негативных последствий, разрешили фермерам хоронить туши на свалке, тогда как при иных обстоятельствах туши были бы переработаны на удобрения и корм для домашних животных.

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