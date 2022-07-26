Москва, 26 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Москве ожидаются гроза и шквалистый ветер, поэтому пешеходам и автомобилистам следует соблюдать осторожность. Об этом 26 июля сообщили в главном управлении МЧС России по столице.

Ливень

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часов с сохранением до конца суток 26 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с», — сказано в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС по Москве рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам же необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.