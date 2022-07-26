Киев, 26 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Украинские лётчики будут обучаться управлению американскими истребителями F-15 и F-16, заявил 26 июля представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в «Укринформ».

F-16

По его словам, это произойдет в 2023 году в рамках программы, одобренной палатой представителей США.

Он также заявил, что на эти цели одобрено выделение $100 млн.

«У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку. Есть решение американского правительства о предоставлении 100 миллионов долларов США на подготовку военных пилотов у 2023 году. Возможно, это произойдет раньше», — сообщил Игнат.

При этом он пояснил, что выделение денежных средств на обучение украинских летчиков свидетельствует о серьезных намерениях США и возможности предоставления Украине истребителей «F-15, F-16 и, возможно, других».