Посёлок городского типа Икряное, Астраханская область, , 16:31 — REGNUM В селе Икряное Астраханской области местные жители обнаружили стихийную свалку десятков килограммов испорченной рыбы — вяленой воблы, сообщил портал «Южная волна».

Петр Кончаловский. Натюрморт. Пиво и вобла. 1912

Фотографии со свалки распространяются в соцсетях. Астраханцы предполагают, что рыбу выбрасывают местные жители, которые не смогли продать её. Другое мнение — что вобла попала на «свалку» с рыбзавода. При этом комментаторы отметили, что цена на воблу в 2022 году выросла настолько, что многие отказываются от её покупки.

С территории, на которой обнаружили горы рыбы, только недавно убрали несанкционированную свалку. Администрация Икрянинского района разбирается в ситуации.