Белгород, 26 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписаны после лечения 15 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в региональном оперативном штабе. В стационарах остаются 62 человека, под амбулаторным наблюдением — 244 жителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Белгородской области зарегистрировано 132 156 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 568 человек, скончались от осложнений 2 282 пациента.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 20 жителей с подтверждённым COVID-19.