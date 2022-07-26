Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Включение Александра Дрозденко в список нежелательных персон Великобритании за то, что он — губернатор Ленинградской области, вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

Если сам глава региона прокомментировал данную санкцию одним словом: «Дождался», то его подписчики не скупились на слова поддержки и комментарии.

«Да и наплевать! Нас и здесь неплохо кормят! Александр Юрьевич, они все делают для того, чтобы нам было плохо, только они либо забыли, либо не знают, что у Русского человека закалка от всего этого!» — обратился к губернатору автор паблика в Telegram «Волосово и район».

«Плох тот губернатор, которого нет в этом списке!» — прокомментировал Михаил Б.

«Правильно. Пусть эти губернаторы поживут на пенсии здесь в России, рядом со вчерашним электоратом. Не нужен им берег лазурный!» — заметил Петр К.

«В нынешних условиях — это награда и оценка работы», — добавила пользователь Chesla Chesla.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дождался» — глава Ленобласти о попадании в санкционный список Британии