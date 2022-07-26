Горловка, ДНР, , 16:28 — REGNUM Город Горловка (ДНР) попал под обстрел ВСУ, сообщает 26 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Так, украинские боевики обстреляли город со стороны населённого пункта Николаевка Вторая, выпустив 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Обстрел зафиксирован в 14:00 мск.

Кроме того, в 14:45 мск Горловку обстреляли из артиллерии: со стороны населённого пункта Дылеевка было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

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