Брянск, 26 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки госпитализировано два новых пациента с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 июля в региональном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления пять человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Брянской области проведено 2 002 925 исследований на коронавирус, выявлено 162 972 носителя инфекции. Выздоровели после лечения 158 585 жителей.

От осложнений при COVID-19 в регионе скончались 4 043 пациента.