Глава Чувашии попал под санкции Великобритании
Чебоксары, 26 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев, который сейчас находится на Донбассе, попал под санкции Великобритании. Соответствующий документ опубликован 26 июля на сайте правительства Соединённого Королевства.
Великобритания расширила на 42 пункта санкционный список в отношении России, в том числе включив в него губернаторов ряда российских регионов. В этот список также попал глава Чувашии Олег Николаев, которому запрещён въезд в страну, а его активы (при их наличии) подлежат заморозке.
Отметим, что из глав регионов Поволжья под санкции Великобритании попали также руководитель Башкирии Радий Хабиров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей поездки на Донбасс встретился с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В ДНР при помощи чувашских специалистов готовятся к запуску два электротехнических завода, в планах — локализация производства окон и дверей для восстановления жилого фонда. Также обсуждались вопросы расширения сотрудничества. Кроме того, подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Чебоксарами и Торезом.