Москва, 26 июля 2022, 16:24 — REGNUM Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом 26 июля пишет StarHit.
Как отмечает издание, Тарасова считает это решение стремлением устранить сильных соперников в лице российских фигуристов. «Я сколько живу на свете такого ещё не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было, нет. Так безнадежно — никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего… А выпустят нас когда — выйдем, вообще, как звери, всё унесём (все награды — ИА REGNUM)«, — говорит тренер.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от соревнований. «Решение совета ISU об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено сегодня конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса», — заявил генеральный директор ISU Фреди Шмид.
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