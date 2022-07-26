Москва, 26 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом 26 июля пишет StarHit.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентин Юдашкин и Татьяна Тарасова на «Ночи выборов»

Как отмечает издание, Тарасова считает это решение стремлением устранить сильных соперников в лице российских фигуристов. «Я сколько живу на свете такого ещё не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было, нет. Так безнадежно — никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего… А выпустят нас когда — выйдем, вообще, как звери, всё унесём (все награды — ИА REGNUM)«, — говорит тренер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от соревнований. «Решение совета ISU об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено сегодня конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса», — заявил генеральный директор ISU Фреди Шмид.