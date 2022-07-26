Москва, , 16:22 — REGNUM Жители Москвы и Подмосковья смогут бесплатно пользоваться магистралью Московский скоростной диаметр (МСД) после её запуска. Об этом 26 июля мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в телеграм-канале.

Юго-Восточная хорда Mos.ru

«Мы строим настоящий хайвей через всю Москву. 68 км с севера на юг города — самая длинная бессветофорная магистраль России. 90% трассы пройдёт «по воздуху», ныряя в тоннели и поднимаясь на эстакады», — сообщил глава города.

По его словам, введение объекта в эксплуатацию позволит пересечь столицу всего за 40 минут. При этом на трассе не будет грузовых машин за исключением тех, у которых есть пропуск для проезда по столичному региону.

«Сегодня мы приняли ещё одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд», — отметил Собянин.

Также он добавил, что строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — планируется завершить осенью 2022 года. Южный участок Диаметра, Юго-Восточная хорда, будет введена в эксплуатацию в 2023 году.

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