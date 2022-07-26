Челябинск, 26 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер больше занят делами и реальными проблемами жителей региона, которые его выбрали на этот пост, чем санкционными списками. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Алексей Текслер

«И ещё. Наша область помогала и будет помогать Донбассу, нашим городам-побратимам Волновахе и Ясиноватой. Своих в беде не бросаем», — заключил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер попал в санкционный список от правительства Великобритании. 26 июля власти этой страны расширили свой список на 42 позиции. В него теперь включены министр юстиции России Константин Чуйченко, а также несколько десятков губернаторов.