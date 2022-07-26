Турин, Италия, , 16:18 — REGNUM Североитальянский регион Пьемонт (Турин) больше не может самостоятельно справляться с последствиями масштабной засухи, с таким заявлением руководители региона выступили 26 июля.

Засуха Justin Scott

Водные запасы подходят к концу, необходим «план Маршалла» для обеспечения региона водой и минимизации негативных экономических, экологических и социальных последствий, такой план готовится, отметили в администрации.

Как сообщалось ранее, проблема засухи затронула в основном северные регионы Италии. Количество осадков, выпавших в стране в 2022 году, почти вдвое ниже нормы. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

В северных регионах страны введен режим ЧП. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.