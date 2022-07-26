Ростов-на-Дону, , 16:18 — REGNUM В Ростовской области тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года могут вырасти на 9%. С таким предложением выступил донской губернатор Василий Голубев.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Региональная служба по тарифам опубликовала предложение главы региона «по установлению индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ростовской области». В документе указано, что с 1 июля 2023 года такие изменения могут составить 9%.

ИА REGNUM напоминает, что максимальный рост коммунальных тарифов в Ростовской области в 2022 году составил 5,4%. С 1 июля стоимость электроэнергии на Дону выросла на 4%. При этом пользователи социальных сетей неоднократно сетовали на прежний уровень заработной платы и пенсий.

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