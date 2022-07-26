Ростов-на-Дону, 26 июля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Ростовской области тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года могут вырасти на 9%. С таким предложением выступил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Региональная служба по тарифам опубликовала предложение главы региона «по установлению индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ростовской области». В документе указано, что с 1 июля 2023 года такие изменения могут составить 9%.

ИА REGNUM напоминает, что максимальный рост коммунальных тарифов в Ростовской области в 2022 году составил 5,4%. С 1 июля стоимость электроэнергии на Дону выросла на 4%. При этом пользователи социальных сетей неоднократно сетовали на прежний уровень заработной платы и пенсий.

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