Москва, , 16:17 — REGNUM В Московском метрополитене из-за жаркой погоды начали бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Июльская жара не даёт передышки Москве. Спасаем пассажиров от летнего зноя и раздаём бесплатно воду на вестибюлях станций метро», — говорится в сообщении.

Уточняется, что раздача воды осуществляется на 13 станциях метрополитена: «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Черкизовская», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Библиотека имени Ленина», «Комсомольская» Сокольнической линии и «Динамо». Кроме этого, воду раздают на автостанции «Орехово».

В департаменте транспорта рекомендовали пассажирам не находиться долгое время на солнце и следить за своим водным балансом.

Напомним, ранее столичное управление МЧС России предупредило, что в дневные часы 26 и 27 июля в городе местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +29…+31 °С.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной жаре 26 и 27 июля