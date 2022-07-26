Москва, , 16:13 — REGNUM Diablo 2: Resurrected была взломана группой российских хакеров Blizzless. Информация об этом появилась 26 июля на странице проекта в Discord.

Diablo II: Resurrected Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что Diablo II: Resurrected была взломана со дня своего релиза, однако для её запуска требовались специальные обходные программы. Команде Blizzless же удалось полностью отключить проект от серверов Blizzard и позволить геймерам запускать его без дополнительного ПО.

Напомним, что до этого Blizzless смогли взломать Warcraft 3 и StarCraft II. О своих дальнейших планах группа не сообщала.

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