Москва, 26 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Diablo 2: Resurrected была взломана группой российских хакеров Blizzless. Информация об этом появилась 26 июля на странице проекта в Discord.

Иван Шилов ИА REGNUM Diablo II: Resurrected

Отметим, что Diablo II: Resurrected была взломана со дня своего релиза, однако для её запуска требовались специальные обходные программы. Команде Blizzless же удалось полностью отключить проект от серверов Blizzard и позволить геймерам запускать его без дополнительного ПО.

Напомним, что до этого Blizzless смогли взломать Warcraft 3 и StarCraft II. О своих дальнейших планах группа не сообщала.