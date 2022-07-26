Рим, 26 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Осень 2022 года будет тяжелой для экономики и жителей Италии, заявил 26 июля уходящий премьер-министр страны Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

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Правительство до момента ухода в отставку продолжит активную работу по борьбе с последствиями энергокризиса, роста цен, коронавируса, засухи, отметил Драги.

Как сообщалось ранее, Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.