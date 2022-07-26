Москва, 26 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Законопроект Минфина об обязанности сотрудников российских компаний платить налоги в России уточняет действующий порядок налогообложения и не связан с текущей политической обстановкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 июля член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Ранее Минфин сообщил о поправках, согласно которым предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность сотрудников отечественных компаний, работающих из-за рубежа, платить налоги в России.

«В принципе, это просто отладка действующих норм налогообложения для тех сотрудников, которые по временной схеме куда-то поехали, что, кстати, обычно. Любой работник уедет с предприятия куда-то в командировку за границу, всё равно, на две недели, на месяц, этот период будут оплачиваться налоги в России. Так что это просто уточнение действующего порядка», — сказал Фёдоров.

Депутат отметил, что инициатива могла быть подготовлена из-за возникших пробелов в нормах, которые позволяют обходить налогообложение.

«Минфин эти прорехи устраняет. Неважно, какое текущее положение. Если ты работаешь в компании, плати налоги по месту нахождения компании. Это обычная ситуация», — заключил он.

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