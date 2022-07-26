Токио, 26 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Японское независимое сообщество создателей игр Asobu проведет трансляцию Asobu Indie Showcase 30 июля 2022 года. Информация об этом появилась 26 июля на странице организации в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Сообщество обещает показать текущие и будущие проекты от японских разработчиков, а также локализованные игры от независимых студий. На предстоящей трансляции обещают показать более 80 игр, а само шоу продлиться более двух часов.

Напомним, что Asobu Indie Showcase — это трансляция, на которой независимые разработчики представляют свои наработки. Сообщество спонсируют такие компании, как Microsoft, Sony Interactive Entertainment и Kowloon Nights.