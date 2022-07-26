Тамбов, 26 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров высказался о попадании 26 июля в санкционный список Великобритании. По его словам, это говорит о том, что «мы всё делаем правильно». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ Максим Егоров

Руководитель Тамбовщины оценил попадание под санкции как следствие поддержки Донбасса.

«Что ж, нашу поддержку народных республик Донбасса и российских военных, участвующих в спецоперации, достойно оценили. Значит, всё делаем правильно. Обязательно продолжим эту работу. Будем и дальше принимать беженцев, отправлять гуманитарные грузы в народные республики, помогать восстановлению мирной жизни. Жду ещё более высокую оценку за переподготовку учителей Донбасса, которая проводится на базе Державинского университета. Вернём на освобождённые территории историю как науку вместо сборника украинских мифов и легенд, вернём детям Новороссии русский язык и литературу», — сказал Максим Егоров.

Напомним, врио главы администрации Тамбовской области был одним из первых руководителей российских регионов, кто публично поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Тамбовская область активно помогает мирным жителям Донбасса — в частности, в ДНР и ЛНР отправлено более 200 тонн гуманитарных грузов.

Тамбовская область первой из российских регионов предложила проводить переподготовку учителей ДНР и ЛНР на базе ТГУ им. Державина — с такой инициативой выступил Максим Егоров. Народные республики с 1 сентября переходят на российский образовательный стандарт, и педагогам необходимы программы и методические пособия. Переподготовка пройдёт по истории и обществознанию, русскому языку и литературе, а также по географии — с преподаванием этих дисциплин на территориях, ранее подконтрольных Украине, было серьёзные проблемы.

Ранее регион заключил соглашение с Новоайдарским районом Луганской Народной Республики. Документ регламентирует взаимодействие в различных сферах: здравоохранении, образовании, дорожном строительстве, молодёжной политике и туризме.

Максим Егоров после своего визита в ЛНР рассказал представителям СМИ, до какой степени разрухи довели украинские власти территории, некогда находившиеся под их контролем. Вскоре после этого последовало включение в санкционный список.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России, включив в него ряд губернаторов, в том числе руководителя Тамбовщины Максима Егорова.