Будапешт, 26 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Санкции, вводимые против России западными странами, больше вредят самому Западу, нежели Москве. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Венгрии Эникё Дьёри.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

При этом она подчеркнула, что такая санкционная политика не позволит достичь мира.

«Мы на стороне мира. Нельзя установить мир, вводя санкции, которые вредят нам больше, чем россиянам», — написала депутат в Twitter.

Также она указала на то, что Россия начинает приспосабливаться к новым условиям. Кроме того, ускоряется «сближение» России и Китая, что увеличивает дистанцию между этими двумя «блоками и западными партнёрами», отметила европарламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее декан климатического факультета Колумбийского университета Джейсон Бордофф заявил, что «мы переживаем первый глобальный энергетический кризис, последствия которого проявляются во всём мире». При этом, по его словам, худшее ещё впереди. По мнению экспертов американской газеты The Foreign Policy, антироссийские санкции Запада могут привести к мрачным последствиям уже грядущей зимой.

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