Рим, 26 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В тех школах Италии, где не установлены системы аэрации, в новом учебном году необходимо сохранить масочный режим, с такой рекомендацией выступили 26 июля эксперты института Gimbe.

Дети в медицинских масках

Масочный режим в большинстве типов помещений был отменен в Италии весной 2022 года, исключением остаются средства общественного транспорта и медицинские учреждения.

За все время эпидемии в Италии было выявлено более 20 миллионов случаев заражения, 170 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).