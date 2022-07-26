Волгоград, 26 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Великобритания внесла в обновлённый санкционный список губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Александр Куликов ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров

Новый документ опубликован 26 июля на сайте правительства Соединённого Королевства. Андрею Бочарову теперь запрещено въезжать в Великобританию, а все его активы в стране, в случае их наличия, подлежат заморозке.

Как сообщало ИА REGNUM, в санкционный список 26 июля попали более 20 российских губернаторов.