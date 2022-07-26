Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 26 июля, по состоянию на 15:15 по мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,73%, поднимаясь до $106,97 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

«Тем временем октябрьский фьючерс, который станет основным через пять дней, дорожает на 1,9% — до $102,90.

Объявление Газпрома о скором сокращении поставок по «Северному потоку — 1» из-за остановки ещё одной турбины разогнало цены на газ на спотовом рынке Европы до $2000 за тысячу кубометров.

Это косвенно поддерживает цены на нефть, как альтернативное топливо. Не пугает трейдеров даже ожидание повышения ставок ФРС США, которое, видимо, уже заложено в текущие цены.

Вероятно, рынок продолжит движение к верхней границе бокового коридора, в район $110 за баррель», — считает эксперт.

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