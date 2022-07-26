Асбест, Свердловская область, 26 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил стать депутатом гордумы Асбеста Свердловской области. Об этом сообщает горизбирком.

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Самойлов

Он выдвинул свою кандидатуру в депутаты гордумы восьмого созыва. Выборы намечены на 11 сентября.

Отметим, Самойлов родился в Асбесте. Как сообщало ИА REGNUM, он поддержал спецоперацию и дал несколько концертов для военнослужащих.