Основатель группы «Агата Кристи» решил стать депутатом
Асбест, Свердловская область, 26 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил стать депутатом гордумы Асбеста Свердловской области. Об этом сообщает горизбирком.
Марина Каширская ИА REGNUM
Вадим Самойлов
Он выдвинул свою кандидатуру в депутаты гордумы восьмого созыва. Выборы намечены на 11 сентября.
Отметим, Самойлов родился в Асбесте. Как сообщало ИА REGNUM, он поддержал спецоперацию и дал несколько концертов для военнослужащих.