Варшава, 26 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Правящая коалиция Польши впервые после победы на выборах 2015 года потеряла преимущество перед главным оппозиционным блоком, как следует из опроса общественного мнения, сообщает 26 июля Bloomberg. Это свидетельствует о том, что резкий всплеск инфляции в стране лишает власть поддержки избирателей.

Szczebrzeszynski Польский сейм

По данным опроса, опубликованного международной исследовательской компанией Kantar Public, партия «Право и справедливость» и два ее младших партнера по коалиции пользуются поддержкой 26% поляков. За «Гражданскую коалицию» — альянс четырех партий во главе с оппозиционной «Гражданской платформой» — высказались 27% опрошенных.

Результаты могут стать предостережением для консервативной партии «Право и справедливость» и ее союзников. Коалицию раздирают споры из-за разногласий с Европейским союзом, а также усиливается общественное недовольство ею из-за растущих цен и падения уровня жизни.

Инфляция в Польше ускорилась в июне 2022 года до максимального за четверть века уровня — 15,6%. Она все тяжелее ложится на плечи поляков, которые вдобавок столкнулись с резким ростом ипотечных платежей и возможной нехваткой угля для отопления домов.

Для облегчения ситуации правительство снизило налоги на топливо и продукты питания, а также приняло закон, позволяющий заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке. Однако некоторые чиновники правящей партии раздражают общественность и собственных сторонников тем, что советуют полякам поменьше есть или ходить за дровами в лес.

«Можно сказать, что эти перемены были лишь вопросом времени, — заявила директор польского отделения компании Kantar Public Урсула Крассовска. — Меры, принимаемые правительством, и отсутствие таковых во многих областях не укрепляют ни доверия, ни надежды на лучшее будущее».