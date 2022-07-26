Москва, , 16:03 — REGNUM На данный момент в России сформировались не самые лучшие условия для повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 26 июля заявил инвестбанкир, сопредседатель Партии Роста Евгений Коган.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что Счетная палата (СП) России не поддержала увеличение НДФЛ до 18% для тех, кто зарабатывает более 50 млн рублей в год. Причиной такого решения стало отсутствие расчета дополнительных доходов бюджета в случае вступления в силу законопроекта. Также аудиторы СП признали, что реализация новой шкалы повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ.

«С одной стороны, в РФ действительно один из самых низких подоходных налогов, да и прогрессивная шкала налогообложения (чем выше доход, тем выше ставка налога) в развитых странах является общепринятой мерой. Экономический смысл прогрессивной шкалы не только в повышении доходов бюджета, но и в снижении неравенства. Есть, конечно, нюанс», — отметил Коган.

По его словам, когда дело касается прогнозов, экономика становится вещью «вполне себе творческой». К тому же в условиях санкций, бизнес склонен уходить в тень.

«РФ идет продолжительная рецессия — ЦБ прогнозирует падение ВВП 2 года подряд. Хороший ли это момент для того, чтобы подталкивать бизнес уходить в серо-черную зону? Многие бизнесмены по понятным причинам задаются вопросом: а стоит ли мне иметь в России белый бизнес? Если мы введем 18% налог на доходы от 50 млн рублей в год в ближайшее время, это однозначно будет аргументом против», — считает эксперт.

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