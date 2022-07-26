Москва, 26 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. На данный момент в России сформировались не самые лучшие условия для повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 26 июля заявил инвестбанкир, сопредседатель Партии Роста Евгений Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Эксперт напомнил, что Счетная палата (СП) России не поддержала увеличение НДФЛ до 18% для тех, кто зарабатывает более 50 млн рублей в год. Причиной такого решения стало отсутствие расчета дополнительных доходов бюджета в случае вступления в силу законопроекта. Также аудиторы СП признали, что реализация новой шкалы повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ.

«С одной стороны, в РФ действительно один из самых низких подоходных налогов, да и прогрессивная шкала налогообложения (чем выше доход, тем выше ставка налога) в развитых странах является общепринятой мерой. Экономический смысл прогрессивной шкалы не только в повышении доходов бюджета, но и в снижении неравенства. Есть, конечно, нюанс», — отметил Коган.

По его словам, когда дело касается прогнозов, экономика становится вещью «вполне себе творческой». К тому же в условиях санкций, бизнес склонен уходить в тень.

«РФ идет продолжительная рецессия — ЦБ прогнозирует падение ВВП 2 года подряд. Хороший ли это момент для того, чтобы подталкивать бизнес уходить в серо-черную зону? Многие бизнесмены по понятным причинам задаются вопросом: а стоит ли мне иметь в России белый бизнес? Если мы введем 18% налог на доходы от 50 млн рублей в год в ближайшее время, это однозначно будет аргументом против», — считает эксперт.