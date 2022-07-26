Ереван, 26 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не обсуждал вопросы, касающиеся «Зангезурского коридора». Об этом 26 июля заявил на пресс-конференции депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор», глава армянской делегации в ПА ОБСЕ, Эдуард Агаджанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он отметил, что Алиев после этой встречи сказал, будто данный вопрос обсуждали в Брюсселе, но это заявление вскоре опровергли в офисе главы Европейского совета Шарля Мишеля, который присутствовал на тех переговорах.

«Армения отказывается обсуждать вопрос «Зангезурского коридора» и отказывалась от этого с самого начала», — подчеркнул Агаджанян.

Напомним, что в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».