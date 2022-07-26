Курск, 26 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Курской области 27 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

27 июля прогнозируется облачная с прояснениями погода, днём возможны кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений ночью 3-8, днем 7-12 метров в секунду. Температура днём может подняться до 25-30°.

Также спасатели предупредили, что ночью с 26 на 27 июля в регионе ожидается сильный туман. Особенно внимательными просят быть автомобилистов.