Ставрополь, 26 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в санкционные списки, введенные правительством Великобритании. Ему, как и ещё 41 российскому чиновнику, в том числе главам регионов РФ, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и его заместителю Олегу Свириденко, председателю правительства ДНР Виталию Хоценко и первому вице-премьеру ЛНР Владиславу Кузнецову запрещен въезд в Великобританию, а активы чиновников подлежат заморозке.

Stavgorod.ru Владимир Владимиров — губернатор Ставрополья

По этому поводу губернатор Ставропольского края не стал унывать. Он назвал сегодняшний день прекрасным и поблагодарил за санкции.

«Хороший сегодня день! Британия внесла меня вместе с коллегами по губернаторскому цеху в список патриотов своей любимой Родины, защитников ее интересов. В список тех, кто не прогибается под западные лекала и не согласен с однополярным миром, где есть два мнения — англосаксонское и неправильное. Спасибо за санкции! Буду носить их с гордостью, как и все предыдущие», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в санкционный список правительства Великобритании вошли также губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также его коллеги — губернаторы Курской области Роман Старовойт, Нижегородской области Глеб Никитин, Самарской области Дмитрий Азаров, Ленинградской области Александр Дрозденко, Брянской области Александр Богомаз.