Вашингтон, 26 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Известная актриса Сара Полсон примет участие в съёмках фильма «Пыль», режиссёрами которого выступят дебютанты Уилл Джойнс и Кэрри Крауз. Об этом сообщил портал Collider 26 июля.

Кадр из интервью на телевидении Сара Полсон

Предстоящая лента расскажет о женщине (Сара Полсон), которой необходимо выбраться из ловушки пыльных бурь. Съёмки картины начнутся в августе 2022 года.

Напомним, Сара Полсон за свою карьеру сыграла в более чем 30 проектах. Наибольшее признание получила её роль в «Американской истории ужасов», подарившая ей пять номинаций на премию «Эмми».