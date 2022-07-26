Рязань, 26 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Детская смертность увеличилась в Рязанской области. Об этом 26 июля заявил врио губернатора Павел Малков.

Minzdrav.ryazangov.ru Больница. Рязань

По словам руководителя, ситуация в сфере здравоохранения экстренная. Павел Малков считает, что это следствием низкой эффективности работы региональной системы, в том числе — плохо поставлена работа профильных учреждений.

«В регионе увеличилась детская смертность. Цифра огромная: 9,6 промилле. Потребовал тщательно проанализировать причины и незамедлительно разработать чёткий комплекс мер. Ответы в стиле «мы скорректировали планы и провели совещания» не устраивают», — заявил врио губернатора.

Комплекс решений будет принят после проверки деятельности учреждений здравоохранения, включая качество оказания медицинской помощи.