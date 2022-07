Москва, , 15:54 — REGNUM Блогер Данила Поперечный прокомментировал сообщения о том, что его высказывания в соцсетях проверит полиция на предмет дискредитации ВС РФ. Он опубликовал серию постов на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 26 июля.

Данила Поперечный Скриншот с YouTube

«Первое, я в России. Второе, я не дискредитировал ВС РФ никоим образом и свято в это верю», — утверждает блогер. Он также обратился к сотрудникам полиции, которые будут проводить проверку его соцсетей на предмет дискредитации вооружённых сил: «Пожалуйста, проверьте и вот этот видеоролик», — сказал Поперечный, приложив видео, на котором он танцует со своей собакой под песню I Know You Want Me исполнителя Pitbull.

ИА REGNUM напоминает, что 26 июля телеграм-канал Baza сообщил о начавшейся полицейской проверке в отношении Данилы Поперечного. Она началась после заявления некоего Максима Васильева — по его мнению, блогер дискредитировал ВС РФ в своих соцсетях.

