Воронеж, 26 июля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Санитарные врачи назвали 19 пляжей в Воронежской области, качество воды в районе которых не соответствуют гигиеническим нормативам, и купаться там не рекомендуется. Данные опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора 25 июля.

Цитата из мф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Пляж

В список включены пять мест отдыха на водоемах, которые расположены в пределах Воронежа. В их числе — место отдыха у турбазы «Маяк» на реке Усмань, место отдыха «Сосновый бор» на берегу реки Усмань, в районе кордона Ближний Бор, пляж на улице Арзамасской, 4л, недалеко от парка «Алые паруса», пляж на воронежском водохранилище в парке «Дельфин», пляж на воронежском водохранилище на набережной Авиастроителей.

Остальные пляжи, на которых санврачи не рекомендуют купаться, находятся в районах области: это пляж «Затон» на реке Битюг в поселке Анна, пляж «Титаревский» в Кантемировском районе, городской пляж на реке Дон в Павловске, городской пляж на реке Богучарка, в селе Мамоновка Верхемамонского района пруд «Китай», а также пляжи «Новый Центр», «Старый Центр», «Вязоватский», пляж «Детский» в поселке Большие Базы, пляж «Песчанка» в поселке Малые Базы, пляжи на реке Дон в селах Колодежное и Белогорье Подгоренского района, пляж санатория «Радон» на озере «Богатое», центральный пляж «Военка» в Лисках, пляж на реке Сухая Хворостань в селе Каширское.

При этом санитарными врачами при исследовании мест отдыха не были обнаружены нарушения по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По результатам мониторинга в адрес главы городского округа город Воронеж и глав администраций муниципальных районов Воронежской области направлены письма о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды водных объектов и рекомендациями населению не купаться в указанных местах.

Добавим, что в ближайшие несколько дней воронежцев ожидает жара до +29-27 градусов, хотя и с ливнями.